«Сидят миллионеры-миллиардеры и космонавты»: Жириновский оценил уходящий состав Госдумы

В нижней палате российского парламента слишком много миллионеров и миллиардеров, а также космонавтов, спортсменов и писателей. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на последнем пленарном заседании Госдумы нынешнего созыва. По его словам, в парламенте должны работать юристы и экономисты.

«Да, нам не нравится, как проходят выборы. Нам не нравится, когда некоторые партии получают авторитет известных людей. Космонавты, писатели, поэты и спортсмены – замечательные люди, слова не скажу плохого. Но это не авторитет тех, кто здесь занимается законотворческой деятельностью», – констатировал Жириновский.

Политик считает, что в Госдуме нужна, прежде всего, «работа юристов и экономистов». «А у вас в каждой фракции по космонавту… Вам можно всем в космос лететь, у вас уже готовые тренеры, и у коммунистов два космонавта было, и у «Единой России» с пяток, и появился в «Справедливой России». И деятели культуры… Что? Они исписались что ли и пришли сюда? Что они будут здесь делать? Журналисты все известные, передачи каждый день ведут. Это не самый лучший способ проводить предвыборную кампанию – прятаться за чужой авторитет. На чем проиграли большевики? Там авторитет комбайнера, доярки, ткачихи – хорошие люди, очень важный тяжелый физический труд. Но как они могут законы принимать, когда юрист голову ломает, как правильно принять закон, где какая норма сработает – не сработает. Они приезжали – «за», они не понимали за что голосуют. Профанация полная», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Жириновский считает неправильным, когда как хороший пример постоянно приводят Китай. «Да, нам не нравится, что есть большое расслоение. Но в той стране, которую вы хвалите – коммунистический Китай, там миллиардеров больше чем в Америке. Это что? коммунистический Китай? Чего ж тогда обманывать всех... Где Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Мао Цзэдун? Везде у вас во фракции сидят миллионеры, миллиардеры, здесь сидят миллионеры-миллиардеры и у вас. Так что ж вы тогда говорите. Может это как раз достижение, что миллиардеры пошли в политику. И коммунисты сегодня – партия миллионеров, и левые – партия миллиардеров тоже, и размер взятки – три миллиарда», – заявил Жириновский.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.06.21

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