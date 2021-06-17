Итоги парламентской пятилетки: как вы оцениваете работу Госдумы?

Сегодня Госдума седьмого созыва провела последнее пленарное заседание. Итоги работы нынешнего состава нижней палаты парламента сложно назвать однозначными. На фоне некоторых полезных законов, которые в большинстве своем инициировал президент РФ Владимир Путин, депутаты утвердили несколько скандальных реформ, существенно повлиявших негативным образом на жизнь россиян.

В числе явно антисоциальных законов – решение повысить россиянам пенсионный возраст под предлогом будущего повышения пенсий. Выплаты на обещанный уровень не выросли, но гражданам теперь приходится выживать до наступления возраста выхода на заслуженный отдых в условиях безработицы. При этом депутаты настойчиво ежегодно замораживали накопительную часть пенсий при отказе парламентского большинства в лице «Единой России» вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий.

Еще один неоднозначный резонансный проект – так называемая «мусорная реформа», с помощью которой властям удалось резко повысить платежи для населения за коммунальные услуги. При этом сами власти официально признают, что проблемы с мусором так и не решены.

Прошлогодняя конституционная реформа также оставила много вопросов: Госдума таким образом подправила законодательство, что вместо положенного референдума по поводу изменения Основного закона страны прошло «всенародное голосование», в ходе которого даже спорные поправки были одобрены одной «галочкой».

В последние месяцы своей работы Госдума седьмого созыва утвердила множество репрессивных законов, которые фактически не оставили россиянам конституционного права на свободное выражение критики в адрес власти. Митинги практически запрещены, а несогласным с этим грозят не просто штрафы, но и уголовное преследование.

В этой связи редакция РИА «Новый День» обращается к своим читателям с вопросом: как вы оцениваете итоги работы нынешнего состава Госдумы?

Варианты ответов:

Все правильно сделали: принятые законы только во благо

Депутаты стали «врагами» собственного народа

«Бешеный принтер»: работа депутатов стала простой формальностью

Мне все равно

Ваш вариант

Формат опроса предполагает выбор одного варианта ответа. Проголосовать можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.06.21

В России – больше 14 тысяч новых заражений Covid-19 и максимум смертей с марта. / «Сидят миллионеры-миллиардеры и космонавты»: Жириновский оценил уходящий состав Госдумы. / Половина привитых вакциной «Вектора» лишились антител через девять месяцев. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»