В России может измениться система штрафов за картельные сговоры

В России вскоре может измениться система взыскания административных штрафов за нарушение антимонопольного законодательства. В Госдуму внесён на рассмотрение законопроект, который позволит предприятиям малого и среднего бизнеса, уличённым в картельных сговорах, в 20-дневный срок оплачивать только половину от общей суммы штрафа.

Изменение законодательной базы вызвано нежеланием компаний выплачивать наложенные на них штрафы. Так, за 2018 год Федеральная антимонопольная служба выписала участникам картелей штрафы на общую сумму 2,5 миллиарда рублей, но к настоящему моменту из них взыскано только 667 миллионов. То есть, за два с половиной года оплачено менее 30% всех выписанных штрафов. Именно этот факт стал причиной, по которой законодатели намерены предложить бизнесу льготный 20-дневый период для их оплаты.

Помимо повышения доли добровольно выплаченных штрафов новый законопроект также должен снизить нагрузку с должностных лиц исполнительной власти и судей, которым приходится рассматривать большое количество дел по оспариванию решений ФАС о картелях. Такие дела зачастую не обоснованы и носят формальный характер, с их помощью бизнесмены стараются максимально отсрочить выплату штрафов.

Наглядный пример таких формальных тяжб можно наблюдать в Санкт-Петербурге, где сфера школьного питания стала самой картелизированной в России. Так, 3 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил требования «Фирмы Флоридан» аннулировать решение ФАС о её картельном сговоре с комбинатами школьного питания «Артис-детское питание», «Лимак-Нева» и «База «Мария», в рамках которого компании распределили между собой госконтракты на школьное питание на общую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

Это был уже второй картельный сговор между «Фирмой Флоридан» и «Артис-детское питание», установленный ФАС. Другой компания также пытается оспорить в суде. В ФАС эти судебные тяжбы расценили как злоупотребление правами со стороны «Фирмы Флоридан», что отражено в решении суда.

«С учётом изложенного, Управление считает, что АО «Фирма Флоридан», заявляя декларативные доводы о противоречии закону решения и о факте поражения общества данными актами в правах, злоупотребляет своими процессуальными правами. Санкт-Петербургское УФАС России считает, что целью заявителя является затягивание сроков привлечения его к установленной законом ответственности», – отмечено в решении суда.

Точно не известно, в каком именно размере на предприятие был наложен штраф, но в соответствии с нормами антимонопольного законодательства, он может достигать полумиллиарда рублей.

Москва, Светлана Антонова

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