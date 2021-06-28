Рост цен на лекарства в России за год превысил 11%

Цены на лекарства в России за год выросли на 11,1%. Об этом свидетельствуют итоги исследования холдинга «Ромир». По данным экспертов, за май подорожание составило 3,5%.

«Существенный рост цен обоснован в первую очередь повышенным спросом на лекарства от простуды и гриппа и иммуноповышающие препараты. Одновременно с этим значительно снизились цены на противоаллергические средства, но общий рост цен это скомпенсировать не смогло», – отметила директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Основой для расчета «Ромир» являются данные о совершенных покупках. Каждый чек анализируется системой, в результате формируется индекс цен на лекарственные препараты в онлайн-режиме.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.06.21

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