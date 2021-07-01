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Четверг, 1 июля 2021, 15:09 мск

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ЦИК утвердил правила голосования на сентябрьских выборах

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила трехдневное голосование на сентябрьских выборах. Как сообщила председатель Центризбирком Элла Памфилова, в принятом Положении учтены пожелания и предложения всех заинтересованных сторон, том числе партий и экспертов.

По ее словам, в результате консультаций со всеми территориальными комиссиями, партиями, общественными организациями и экспертным сообществом поступило 99 предложений. Большинство из них были учтены в Положении.

Согласно этому документу, голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Основной упор сделан на две традиционные формы голосования – на избирательном участке и на дому. Предусмотрен также еще один вариант. «Это голосование групп избирателей, которые проживают в небольших, заброшенных населенных пунктах, где нет помещения для голосования, где сложное транспортное сообщение, плохие дороги, редко ходит транспорт. Люди живут там, в основном, пожилые, маломобильные», – пояснила Памфилова, подчеркнув, что «комиссиям придется доказать, что такая форма голосования «действительно необходима».

Кроме того, на выборах в сентябре в рамках эксперимента в нескольких субъектах РФ будет проводиться дистанционное электронное голосование. «Это Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская, Ярославская области, а также город Москва и Севастополь. В середине июля будет принят отдельный порядок по проведению дистанционного электронного голосования», – уточнила председатель ЦИК.

Как пояснила Памфилова, кроме «основополагающего» положения о трехдневном голосовании, будет принято четыре дополнительные инструкции. «Это по дистанционному голосованию. Там есть специфика своя, это будет отдельный документ. Также будет отдельный документ – рекомендации Роспотребнадзора. Отдельно – организация видеонаблюдения, потому что у нас устаревший порядок и сейчас дополняется целый ряд опций, видеорегистраторы, целый ряд регионов дополнительно устанавливают камеры – все это должно быть четко прописано. И также что касается применения КОИБов, какие-то дополнительные меры, которые будут прописаны в отдельной инструкции», – сообщила она.

Москва, Мария Соколова

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