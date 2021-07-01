«Швейковщина в чистом виде»: посол Чехии вызван в МИД России из-за новых требований Праги по взрывам Врбетице

Претензии Чехии к России по поводу взрывов в Врбетице по своей фантасмагоричности и абсурдности напоминают рассказы о похождениях бравого солдата Швейка. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в связи с новыми требованиями Праги посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ

«Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке и его похождениях из бессмертного произведения (Ярослава) Гашека. Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд, граничащие, а иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд. Подобная концепция не дает рассуждать об этом в каких-то рациональных категориях», – заявила Захарова.

По ее оценке, дипломатия в данном случае «подменяется литературными жанрами – это швейковщина в чистом виде». «Понять, что хочет Чехия, ее политический истеблишмент, что на самом деле соответствует интересам граждан этой страны, сейчас достаточно сложно из-за абсолютно несистемных, противоречащих, еще раз подчеркну, абсурдных заявлений», – пояснила она.

В российском МИДе считают претензии Чехии неприемлемыми. «Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые. Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь», – отметила Захарова.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ в Москве объявили персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии и заявили об абсурдности обвинений. Позже в СМИ появилась информация о том, что российский посол в Чехии Александр Змеевский получил ноту, в которой Прага требует возместить 650 млн крон (около 25,5 млн евро) ущерба от взрывов в Врбетице.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.07.21

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