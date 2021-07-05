«Родина» подала список кандидатов в ЦИК РФ для участия в выборах в Госдуму

Депутат Государственной Думы и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев подал в Центризбирком РФ документы на выдвижение кандидатов федерального списка партии на предстоящих выборах в Государственную думу.

Журавлев уверен, что у сотрудников ЦИК не возникнет проблем с обработкой документов, так как они составлены с соблюдением всех правил российского законодательства.

Глава «Родины» отметил, что партия планирует собрать достаточное количество голосов избирателей чтобы создать свою фракцию в составе Государственной думы нового созыва. У партии уже есть сформированный план работы на ближайший год, который будут реализовывать представители «Родины» в Госдуме.

Алексей Журавлев уверен, что россияне поддержат кандидатов от «Родины», в число которых входят как известные персоны, так и простые граждане из разных регионов страны.

«В первой тройке федерального списка отличные люди и мои соратники – Герой России, защитник национальных ценностей Андрей Богатов и любимая миллионами, заслуженная артистка России Татьяна Буланова», – пояснил родинец.

По его словам, именно на кандидатов от народа партия делает основной упор, так как они понимают, какие проблемы в стране нужно решать в первую очередь и что нужно изменить для развития отдельных областей и страны в целом.

«Преимущественно список состоит из простых людей, которые несмотря на все трудности, понимают, что Родина у них одна. Здесь им жить, воспитывать детей и внуков. Потому что Сила России – она не в деньгах и нефти. А в регионах, людях и правде!» – отметил глава «Родины».

В федеральный список от партии «Родина» входят 293 кандидата и 148 кандидатов в одномандатных округах.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.07.21

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