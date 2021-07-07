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Среда, 7 июля 2021, 17:14 мск

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Госдума-2021: предвыборный список Парти роста возглавили женщины

Федеральный список кандидатов от Партии роста на выборах в Госдуму возглавили женщины – депутат городской думы Томска Елена Ульянова, режиссер и продюсер Ирина Миронова, а также основатель благотворительного фонда «Возможно всё», факелоносец Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году Ксения Безуглова. Такое решение принято сегодня на съезде партии в Москве.

Лидер Партии Роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что такое решение не означает, что «мужчины уступили инициативу». «Но это кандидаты, которые не будут «бесить» и вызывать раздражение и раскол у избирателей, которые потенциально сочувствуют нам. Согласитесь, таких персон немного», – пояснил он.

Всего в общефедеральном списке Партии роста, разбитом на 37 территориальных групп, 300 человек. Более 80% – действующие члены партии. Помимо этого, в 40 регионах страны от Партии роста будут заявлены еще 108 кандидатов по одномандатным округам.

Партия роста также представит кандидатов в Законодательные собрания в 22 из 39 регионов, в которых пройдут региональные выборы. Это 15 списков и более 400 кандидатов в Санкт-Петербурге, Томской, Самарской, Московской, Курской, Свердловской, Орловской, Псковской, Мурманской, Липецкой, Тюменской и Нижегородской областях, а также в Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе. Помимо этого, кандидат от партии будет выставлен на довыборы председателя правительства Тывы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.07.21

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Метки / Выборы в Госдуму

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