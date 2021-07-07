Кризис не для всех: российские госбанки в разы увеличили прибыль

Крупнейшие российские банки с государственным участием – Сбер и ВТБ – сообщили о рекордной доходности по итогам первого полугодия. Как следует из отчетности кредитных учреждений, Сбер нарастил чистую прибыль почти в 2 раза, ВТБ – в 2,5 раза.

В частности, чистая прибыль ВТБ за шесть месяцев текущего года составила 129,5 млрд рублей, в том числе в июне – 17,5 млрд рублей, увеличившись в 2,5 и в 175 раз соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, говорится в сообщении банка.

При этом чистый процентный доход составил 287,1 млрд рублей и 51,9 млрд рублей за первое полугодие и июнь соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 28,7% и 33,4%. В Банке пояснили, что ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем процентных активов – кредитного портфеля и долговых ценных бумаг РФ.

В то же время чистый комиссионный доход ВТБ продолжил расти опережающими темпами, составив 77,8 млрд рублей и 12,9 млрд рублей за первое полугодие и июнь и увеличившись год к году на 36,3% и 38,7% соответственно.

Сбербанк по итогам первого полугодия 2021 года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза до 594,8 млрд рублей. Как следует из отчетности кредитного учреждения, в июне прибыль увеличилась на 106,8 млрд рублей. При этом рентабельность капитала выросла до 27,2%, а активов – до 3,7% Чистый процентный доход вырос на 11,7% до 767,4 млрд рублей, чистый комиссионный доход – на 19,1% до 271,0 млрд рублей.

С начала года Сбербанк выдал более 6 трлн рублей корпоративных и на 2,7 трлн рублей розничных кредитов. Портфель кредитов населению за полугодие в годовом выражении вырос на 11,7%, до 9,46 трлн рублей, корпоративный портфель – на 1,3% до 15,7 трлн рублей. В Сбере отмечают, что росту кредитного портфеля способствовал «восстановительный рост экономики», а розничному портфелю сильную поддержку оказывает ипотека. В итоге в июне населению банк выдал 0,5 трлн рублей кредитов, корпоративным клиентам – на 1,3 трлн рублей, что стало самым высоким результатом с начала года.

Стоит отметить, что одновременно с получением рекордных прибылей банками в России в 2,1 раза увеличилось число банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей. Рост дефолтов среди россиян обусловлен тем, что все больше граждан узнают о легальных способах списания долгов. К тому же негативное влияние на доходы населения оказала пандемия.

Всего за январь-июнь суды объявили банкротами 88 тысяч физических лиц. Тогда как новой внесудебной процедурой избавления от долгов пока воспользовались чуть более 4 тысяч россиян, пишут «Известия». Этот показатель в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Примечательно, что в июне российские банки установили новый рекорд по выдаче кредитов наличными – 622,9 млрд рублей. Аналитики назвали сумму самой большой за всю историю наблюдений. «По сравнению с маем (574,4 млрд) выдачи выросли на 8,5%, это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2014 года», – уточнили в компании Frank RG по итогам экспресс-мониторинг рынка.

Москва, Светлана Антонова

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