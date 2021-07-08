Финансовый обвал: курс рубля рискует рухнуть в ожидании сигналов нефтяного рынка

Курс доллара может подняться до 77 рублей, если участники Организации стран-экспортеров нефти и нефтедобывающие государства, не входящие в картель (ОПЕК+), не договорятся в ближайшее время об общих правилах игры. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Аяз Алиев. По его оценке, пока рынок «черного золота» «застыл» в ожидании договоренностей.

«В краткосрочной перспективе рынок нефти будет ждать решения, и определенности от стран ОПЕК+ и в этих условиях цены могут консолидироваться на уровне 70 долларов, если на рынке не появится сильный фактор, который толкнет цены вверх или вниз», – считает эксперт.

По его мнению, рынок нефти может обвалиться, если ОПЕК+ не сможет достичь договоренностей. «В долгосрочной перспективе, если страны так и не договорятся, то ряд государств может самостоятельно начать увеличивать объем добычи и создать прецедент, что повысит предложение на рынке нефти и приведет к падению цен до 50 долларов», – прогнозирует Алиев.

Кроме того, эксперт подчеркнул, цены на нефть – это пока единственное, что сегодня существенно влияет на курс рубля. «Сейчас сложилась ситуация, что кроме нефти на рубль больше ничего не оказывает сильного влияния. В связи с этим начало понижения цен на нефть, которое длится второй день, отражается падением рубля. Если нефть продолжит свое падение, то рубль может уйти в диапазон 76-77 рублей за доллар. И этот уровень без учёта других факторов, способных дополнительно ослабить рубль», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что нефтяной альянс ОПЕК+ не смог договориться об увеличении добычи на август и продлении сделки после апреля 2022 года, из-за чего неопределенность на нефтяном рынке возросла. Сейчас цены на нефть продолжают падение и торгуются в районе $72,5 за баррель. Курс доллара превысил 75 рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.07.21

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