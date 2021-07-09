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Пятница, 9 июля 2021, 16:20 мск

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«Новые люди» официально вступили в избирательную кампанию в Москве

Алексей Нечаев и Сангаджи Тарбаев. Фото пресс-службы партии «Новые люди»

Партия «Новые люди» передала в Центризбирком России документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным округам. Экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН», телепродюсер Сангаджи Тарбаев, возглавляющий список кандидатов в нижнюю палату российского парламента по Москве, лично сдал документы в избирком и сделал заявление для прессы о важной законодательной инициативе.

Вместе с ним бирюзовые коробки с документами принес лидер партии Алексей Нечаев и второй номер федерального списка «Новых людей», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Их сопровождали другие кандидаты в депутаты – врач-реаниматолог Дарья Садовская из Санкт-Петербурга и правозащитник Александр Хуруджи из Ростова-на-Дону.

Фото пресс-службы партии «Новые люди»

Сангаджи Тарбаев – выпускник РУДН, телепродюсер и общественный деятель, живет в Москве 22 года. Работал генеральным продюсером «Yellow, Black and White» и продюсером промоутерской компании «Fight Nights Global», был членом Общественной палаты и заместителем председателя правительства Калмыкии.

«Я много занимался проблемами молодого поколения и вижу большую несправедливость – выпускников вузов не берут на работу, поскольку у них нет опыта. А опыта нет, потому что они только закончили учебу. Получается замкнутый круг. Это проблема, актуальная и для Москвы, и для всей России. У партии «Новые люди» есть решение этой проблемы – мы предлагаем ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих на первую работу выпускников», – пояснил Тарбаев.

Решение о выдвижении кандидатов на выборы депутатов Госдумы было принято на съезде партии «Новые люди» 4 июля. По 37 территориальным группам партия выдвинула 239 кандидатов. А по одномандатным округам от «Новых людей» выдвигаются 214 кандидатов.

«Наши кандидаты – это люди, которые уже многое делают для своих регионов, для жителей. И для них такой поход во власть – это способ сделать для людей еще больше. У них есть новые решения, потому что нам всем очень важно обустроить страну для жизни. Сделать государство более приветливым к людям», – отметил со своей стороны во время пресс-подхода лидер партии Алексей Нечаев.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 09.07.21

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