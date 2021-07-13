«Нацелено на дискредитацию выборов в Госдуму»: Запад усилил вмешательство в электоральный суверенитет России

Подавляющее большинство попыток внешнего вмешательства в дела России в последнее время направлено против электорального суверенитета и на дискредитацию выборов в Госдуму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава мониторинговой группы профильной комиссии Совета Федерации Владимир Джабаров. По его мнению, противостоять этому должны не только силовые органы, но и гражданское общество.

«Мониторинговая группа практически в ежедневном режиме фиксирует все новые попытки вмешаться в суверенные дела России. Страны Запада не оставляют надежд напрямую или через своих ставленников расколоть российское общество, расшатать общественно-политическую ситуацию для ослабления нашей страны. Подавляющее число попыток вмешательства нацелено в эти месяцы против электорального суверенитета РФ, на дискредитацию предстоящих выборов в Госдуму», – сказал сенатор, выступая на заседании комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательству во внутренние дела РФ.

По словам Джабарова, механизм такой работы хорошо виден на примере «информационных кампаний в поддержку несистемной оппозиции и радикалов разного толка». «Освещением деятельности так называемой несистемной оппозиции и участников организаций, признанных в России экстремистскими, в основном занимаются СМИ-иноагенты и издания, вызывающие вопросы у наших надзорных органов. На получаемое из-за рубежа финансирование повышается их публичность и заметность в медиа-пространстве, раскручиваются искусственные информационные поводы», – пояснил он.

Как подчеркнул сенатор, в вопросах обеспечения национальных интересов России очень важно участие гражданского общества. «Только совместные усилия общества и государства могут эффективно выполнить задачи усиления нашей безопасности и создать условия для стабильного развития страны в интересах всех наших граждан», – заключил сенатор.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.07.21

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