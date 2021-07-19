Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято единогласно, после чего либерал-демократы начали второй этап избирательной кампании.

«Это новый этап в избирательной кампании, поскольку у нас партия ЛДПР первая и на первом этапе была, она и сейчас на втором этапе первая. То есть, четкая организация, хорошо подготовленные документы позволяют нам сегодня рассмотреть этот вопрос», – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, на предварительном этапе от ЛДПР поступило заявление об исключении из уже утвержденного списка федеральных кандидатов четырех кандидатов. «Партия очень тщательно подошла к своим спискам и не перекладывает, как некоторые, ответственность на нас. Сами выявили, сами вывели из Высшего совета, сделали все, как полагается», – пояснила глава Центризбиркома.

Единогласным голосованием ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва от ЛДПР из 213 кандидатов. «Я знаю, что вы любите красивые цифры – 25 юбилейное заседание, 11:05», – сообщила Памфилова время регистрации списка, после чего продемонстрировала: «вот, одеваю перчатки – все стерильно», после чего выдала удостоверения кандидатов.

С свою очередь, лидер партии Владимир Жириновский заявил, что ЦИК России – «это самая опытная в мире избирательная комиссия». «Вы прошли через все виды и этапы избирательных кампаний, и выборы президента, и парламенты, и Конституция, и референдумы, то есть достойны вы всегда были уважения», – подчеркнул он, предложив по итогам кампании представить к наградам членов избирательной комиссии.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году пройдет 17- 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.07.21

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