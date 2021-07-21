Московские кандидаты партии «Новые люди» отправились в Госдуму на велосипедах и самокатах

Сегодня московские активисты партии «Новые люди» выбрали необычный способ доставки документов для выдвижения на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

Как сообщила пресс-служба политорганизации, в общей сложности около 60 человек направились в избиркомы на самокатах, велосипедах и скейтбордах.

Фото пресс-службы партии «Новые люди»

«То, как Новые люди доставляют документы в ТИКи, ярко демонстрирует – даже в самых традиционных вопросах могут быть новые решения. Поэтому Новые люди нужны в Госдуме», – сказал в напутственном слове лидер партии Алексей Нечаев.

Первым в «бирюзовой» колонне с символикой партии стартовал лидер московского списка кандидатов – телепродюсер и общественный деятель, экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

«Сегодня я на велосипеде, чтобы показать, что в политике не нужно изобретать велосипед. Что ко всему нужно относиться проще. На машинах у нас прежние депутаты катаются. Пришло время новых. Пришло время это поменять», – подчеркнул он.

Тарбаев напомнил, что идет на выборы с партией, которая приветствуют новые подходы в политике: «Этим и прекрасны Новые люди. Здесь свобода, нет жесткой централизации, каждый имеет собственное мнение. И все это органично уживается в одной партии».

Напомним, что партия «Новые люди» зарегистрирована 1 марта 2020 года. В прошлом году кандидаты от партии прошли в четыре региональных парламента. На выборах в Новосибирское, Калужское, Рязанское и Костромское Заксобрания партия набрала 7-8%. На выборах в гордуму Томска «Новые люди» получили 15% голосов, обойдя некоторые парламентские партии.

В 2021 году партия «Новые люди» участвует в выборах в Госдуму. Кандидаты будут выдвинуты в более чем 30 регионах России. Партия снова намерена сделать ставку на людей, известных своей волонтёрской, благотворительной и другой общественно полезной деятельностью.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.07.21

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