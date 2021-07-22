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Четверг, 22 июля 2021, 12:38 мск

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Алексей Журавлев стал кандидатом по одномандатному избирательному округу в Государственную Думу С политиком конкурируют еще восемь кандидатов

Фото пресс-службы партии «Родина»

Глава партии «Родина» в Тамбовской области направил документы в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №177. Также он сообщил о своих планах на регион.

«Наша задача вывести Тамбовскую область в лидеры страны по социально-экономическим показателям. Все возможно, если нам удастся добиться взаимопонимания и взаимодействия между властями муниципального, областного и государственного уровня. Я убежден, что это реально!» – сказал лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

Партия «Родина» сохраняет лидирующие позиции в Тамбовской области. Доверие у местных жителей к партии во многом сформировалось благодаря работе временно исполняющего обязанности мэра областного центра Максима Косенкова.

В Тамбовской области запустили партийную программу «Помощь и доверие». Благодаря ей продуктовые наборы и другие виды помощи получили тысячи жителей региона.

Тамбов, Светлана Антонова

Тамбов. Другие новости 22.07.21

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