«Диковато и похоже на анекдот»: Прага выставила себя в неприглядном виде

Прага выставила себя на весь мир в неприглядном анекдотичном свете, требуя от Москвы выплаты компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее мнению, абсурдные заявления официальных лиц Чехии могут быть связаны с предстоящими осенью парламентскими выборами в этой стране.

«Это абсурд. Эта вся ситуация абсурдна и диковата. Это похоже на анекдот, когда самому чего-то хочется, а денег нет и есть намерение раздобыть у тех, кто к этому делу не причастен», – сказала Захарова.

По ее мнению, чешские политики «находятся в какой-то параллельной реальности, в другом измерении». «В октябре в Чехии предстоят парламентские выборы, мы это прекрасно понимаем. Мы понимаем, что ситуация непростая внутри чешского общества. Мы понимаем, что различным партиям нужно набирать очки, и мы также понимаем, что отношения с Россией всегда были серьезным фактором во внутриполитической борьбе в этой стране. Видимо, внутренняя повестка никого не возбуждает. Она настолько пресна и скучна, что все время обращаются к России за источником вдохновения», – пояснила Захарова.

«К сожалению, в контексте так называемого дела в Врбетице Прага выставила себя на весь мир в неприглядном анекдотичном свете», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.07.21

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