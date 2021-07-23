российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 июля 2021, 12:33 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Трое скрыли судимость: ЦИК утвердил список кандидатов в Госдуму от «Коммунистов России»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список кандидатов от партии Коммунисты России на сентябрьских выборах в Госдуму. При проверке трое претендентов на место депутатов, скрывших судимость, были отстранены от выборов.

«Была проведена проверка достоверности сведений кандидатов, включенных в указанный список, по результатам которой было установлено, что у трех кандидатов, включенных в заверенный федеральный список, имелись судимости, сведения о которых они не указали… Предлагается исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы Федерального Собрания восьмого созыва, выдвинутого политической партией Коммунистической партией «Коммунисты России» следующих кандидатов: Кокошкина Павла Петровича, Ляха Дмитрия Александровича, Мальсагова Мусул Магомедовича», – отметил член ЦИК Александр Курдюмов.

В итоге Центризбирком исключил из списка троих человек и единогласно утвердил оставшихся 395 кандидатов в федеральном списке «Коммунистов России» – «одном из самых больших», отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Федеральный список возглавляет лидер партии Максим Сурайкин и его заместители.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.07.21

Москва стала самым популярным вариантом для жизни на пенсии. / ФАС запросила у нефтяников сведения для выявления причин роста цен на бензин. / Треть россиян не ограничивают себя в еде, половина едят фастфуд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в Госдуму

На Среднем Урале «Единая Россия» рискует проиграть два округа на выборах в Госдуму. Прогнозы политологов

Алексей Журавлев стал кандидатом по одномандатному избирательному округу в Государственную Думу

Московские кандидаты партии «Новые люди» отправились в Госдуму на велосипедах и самокатах

«Пещерное сознание» не пройдет: ЦИК утвердил порядок электронного голосования на сентябрьских выборах

60% сотрудников избиркомов прошли вакцинацию от Covid-19

Социолог Максим Шугалей заявил, что Запад не в силах повлиять на предстоящие выборы в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в Госдуму от ЛДПР

«Нацелено на дискредитацию выборов в Госдуму»: Запад усилил вмешательство в электоральный суверенитет России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Выборы в Госдуму, ЦИК РФ,