«Россияне хотят как-то выразить свой протест»: в новый состав Госдумы могут пройти пять партий

В новый созыв Госдумы может пройти до пяти партий в зависимости от распределения протестных голосов. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День», высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, сюрпризов стоит ждать, в том числе, от непарламентских партий.

«Высоки шансы у Партии пенсионеров в этом избирательном цикле. Она всегда была ближе всех к прохождению барьера. Сейчас у нее тоже самые лучшие показатели, так сказать, первый среди непроходных. И может так статься, что она тоже может попасть в парламент», – отметил он, уточнив, что скептически оценивает перспективы преодолеть 5-процентный барьер других не представленных в нынешней Госдуме партий.

Как считает Бондаренко, среди уже представленных в парламенте партий второго эшелона наблюдаются «удивительные тенденции». «Нужно отметить, что в городах почему-то есть тенденция к тому, что рейтинг ЛДПР активно растет, и эта тенденция уже довольно давно существует. Думаю, это связано с тем, что люди хотят как-то выразить свой протест, но в силу каких-то причин этот протест переходит в совершенно бездумное голосование за самую провластную партию после «Единой России», за партию Жириновского. Это некое такое хулиганское голосование», – пояснил политолог.

По его мнению, ближе к выборам протестные настроения могут стать более осмысленными, прибавив голоса партиям, которые «представляют реальную альтернативу власти, а не за клоунский хулиганский протест». «Это партии левого фланга – «Справедливая Россия» и КПРФ. Нужно внимательно смотреть, как будет происходить переток голосов внутри левого протестного поля», – отметил он.

«КПРФ начала кампанию довольно агрессивно, жестко. Посмотрим, как дальше эта кампания пойдет, особенно с учетом снятия Грудинина – это тоже будет немаловажно. Что касается результатов «эсеров», то это как раз самый такой непредсказуемый фактор данной избирательной кампании. «Эсеры» могли бы как в случае чрезвычайно удачного стечения обстоятельств претендовать на второе место с 15%, но также они могут взять приблизительно такой же результат как на прошлых выборах – около 6% – то, что показывают нынешние рейтинги», – констатировал политолог.

По его оценке, чтобы попасть в следующий созыв парламента «Справедливой России» нужны «яркие социальные спикеры». «Важно, чтобы у этой партии сейчас получилось на федеральном плане вывести вперед своих региональных лидеров. В этом случае, запрос, сформулированный в названии этой политической силы – «Справедливая Россия – За правду» может быть реализован. В противном случае, могут с этим возникнуть определенные сложности. Так что борьба за второе место будет очень активно идти. И на данный момент на второе место могут претендовать все три парламентские партии, кроме «Единой России», – подытожил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

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