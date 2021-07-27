Предвыборные манипуляции: «эсеры» отказались подписывать «корыстное» соглашение с «ЕР» о «безопасных выборах»

Партия «Справедливая Россия – За правду» не подпишет соглашение о «безопасных выборах», которое хочет навязать «Единая Россия». Об этом заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов, назвав это предложение партии власти «корыстным». По его словам, «выборы, безусловно, должны быть и честными, и безопасными, но любые договоренности с «партией власти» идут только во вред тому и другому».

«Вместо того, чтобы элементарно наладить систему бесплатного ПЦР-тестирования, к чему наша партия призывает чуть ли не с начала пандемии, «ЕР» автоматически поддерживает любые инициативы чиновников по принудительной вакцинации. Теперь под прикрытием мнимой заботы о безопасности «единороссы» будут пытаться давить на соперников и сушить явку», – говорится в заявлении Миронова, которое цитирует пресс-служба партии.

«Никаких соглашений с «Единой Россией» и другими партиями, демонстрирующими подобный уровень цинизма, быть не может», – подчеркнул лидер «эсеров».

Миронов также обратил внимание, что на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году «ЕР» уже предлагала соглашение «О честных выборах». «Понимая, что в их исполнении это означает «пчелы против меда», оппозиция отказалась участвовать в заведомом спектакле. В итоге количество грязи, которую тогда нанесли на выборы сами «единороссы», подтвердило нашу правоту», – подчеркнул политик.

По его словам, теперь «единороссы» пытаются спекулировать на болезненной для всех теме пандемии и вместо «честных» выборов предлагают «безопасные». Пункты предложенного ими соглашения делятся на две части: одни – очевидные, то есть дублирующие нормы законодательства и принципы здравого смысла, а вторые – опасные.

«Формулировка требования «не допускать непрофессиональные оценки в предвыборных выступлениях и дискуссиях» в отсутствие четких критериев оценки, скорее всего, окажется «полицейской дубинкой», которой самовольно присвоившие себе монополию на профессионализм «единороссы» будут пытаться «переубедить» несогласных с ними», – указал Миронов, подчеркнув, что для этого «Единая Россия» будет использовать все, включая пандемию.

«Обязательная вакцинация членов комиссии и наблюдателей – возможность сократить количество наблюдателей на выборах. Наша партия «Справедливая Россия – За правду» первой заявила о недопустимости принудительной вакцинации, недопустимости увольнений за отказ прививаться. Мы требуем предоставить наблюдателям, членам избирательных комиссий возможность сделать бесплатные ПЦР-тесты. В противном случае легитимность выборов окажется под угрозой», – заключил Миронов.

Ранее КПРФ также отказалась подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение о «безопасных выборах». По данным газеты «Коммерсантъ», документ готовы подписать представители ЛДПР, «Родины» и «Гражданской платформы».

Москва, Светлана Антонова

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