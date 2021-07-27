Коррупция в России стала системой: «воспринимают страну, как большую грядку»

В России проблема коррупции носит системный характер и без тотальной чистки правящих элит ее не решить. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров на пресс-конференции в Москве. По его оценке, коррупционера в России сажают только после индивидуального политического решения.

«К сожалению, коррупция у нас носит системный характер. То есть, коррупция – это основа части экономической системы нашей страны, которую построила наша партия «Единая Россия». Если мы посмотрим, кого из коррупционеров ловят, когда поскребешь, все время выходит какой-то высокопоставленный чиновник от «ЕР» либо высокопоставленный представитель «Единой России», – отметил он.

Эксперт обратил внимание, что в регионах сложилась ситуация, когда «кланы фактически, можно их назвать преступными, контролируют всю территорию». «Вот товарищ из МВД, который на золотой унитаз насобирал… Если бы приехали несколько лет назад туда и спросили бы у любого таксиста или любого простого гражданина – кто коррупционер, вам бы пофамильно назвали этих людей, и фамилия этого товарища с золотым унитазом всплыла одна из первых. Обычные граждане об этом говорят в течение нескольких лет, а у нас не существует политической воли для того, чтобы эту коррупцию уничтожить в конкретном случае. Коррупционера сажают тогда, когда на это приходит индивидуальное политическое решение», – пояснил Федоров.

«У нас коррупционеры не примитивные животные, не динозавры начала 90-х, когда какие-то откаты, когда сумки передвигаются или еще что-то. Сейчас коррупция, к сожалению, это высокотехнологичный бизнес, в который встроены фактически огромное количество чиновников, предпринимателей, олигархов, которые, так или иначе, с этим связаны. И круговая порука, ее тоже никто не отменял. Посмотришь на тех же высокопоставленный чиновников, министров – сколько скандалов есть, что они живут в роскоши, используют частные самолеты, чтобы собак куда-то везти, что они просто купаются в роскоши. Но почему-то к ним никаких вопросов ни у налоговой, ни у правоохранительных органов нет до определенного момента, когда, так скажем, какая-то политическая целесообразность по отношению к этому чиновнику формулируется. У нас проблема системной коррупции», – подчеркнул Федоров.

По его мнению, «тот курс, который был заложен в 90-е годы на основах коррупции, ни к чему хорошему не приведет». «Нет другого пути, как тотальная чистка правящего класса, так называемая национализация элит. Почти все высокопоставленные чиновники, которые уходили в отставку, переезжают на Запад, – у них там дома, дети учатся. Они и дальше будут воспринимать нашу страну, как большую грядку, которую можно окучивать, а выводить «бабки» туда. Без чистки не выйдет, жесткой, тотальной чистки правящего класса», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.07.21

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