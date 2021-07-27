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Вторник, 27 июля 2021, 20:39 мск

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Дмитрий Булыкин планирует обратиться в Верховный суд из-за снятия с выборов в Госдуму Центризбирком РФ исключил футболиста из федерального списка партии «Родина»

Фото: пресс-служба партии «Родина»

Центральная избирательная комиссия РФ исключила Дмитрия Булыкина из федерального списка партии «Родина». Причиной было названо владение иностранными акциями. Однако, по словам футболиста, когда он подавал документы на регистрацию в ЦИК, никакими акциями он уж не владел.

«Официально заявляю: никаких иностранных финансовых документов на момент подачи документов у меня уже не было. Но ЦИК не принял это во внимание! Почему?! Я за честные выборы! Если в ЦИКе допустили ошибку, имейте смелость это признать. Если я не прав – докажите это. Пока доводы неубедительны», – заявил он.

Булыкин отметил, что благодарен партии «Родина», которая его поддерживает. Также он подчеркнул, что будет бороться за честные выборы и за свое конституционное право избираться. Он планирует обратиться в Верховный суд.

Дмитрий Булыкин – мастер спорта России по футболу, нападающий. Играл за российские клубы «Локомотив» и «Динамо», а также за леверкузенский «Байер 04», бельгийский «Андерлехт» и нидерландский «Аякс».

Москва, Светлана Антонова

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