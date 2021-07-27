Центральная избирательная комиссия РФ исключила Дмитрия Булыкина из федерального списка партии «Родина». Причиной было названо владение иностранными акциями. Однако, по словам футболиста, когда он подавал документы на регистрацию в ЦИК, никакими акциями он уж не владел.
«Официально заявляю: никаких иностранных финансовых документов на момент подачи документов у меня уже не было. Но ЦИК не принял это во внимание! Почему?! Я за честные выборы! Если в ЦИКе допустили ошибку, имейте смелость это признать. Если я не прав – докажите это. Пока доводы неубедительны», – заявил он.
Булыкин отметил, что благодарен партии «Родина», которая его поддерживает. Также он подчеркнул, что будет бороться за честные выборы и за свое конституционное право избираться. Он планирует обратиться в Верховный суд.
Дмитрий Булыкин – мастер спорта России по футболу, нападающий. Играл за российские клубы «Локомотив» и «Динамо», а также за леверкузенский «Байер 04», бельгийский «Андерлехт» и нидерландский «Аякс».
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 27.07.21
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