«Грубое нарушение закона и опасность дестабилизации»: КПРФ обрушилась с резкой критикой на ЦИК и МВД

Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России об отстранении от выборов экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, который намеревался баллотироваться по списку КПРФ, может привести к дестабилизации ситуации в стране. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Субботнее решение ЦИК по регистрации нашего списка и исключения из этого списка Павла Николаевича Грудинина не только КПРФ и наши союзники по лево-патриотическому блоку, но и все жители нашей страны восприняли с возмущением, понимая, что это совершается неправовое, политизированное решение, которое фактически приводит к дестабилизации выборной ситуации в стране», – подчеркнул Афонин.

Политик обратил внимание, что, начиная с субботы, «зарегистрированные кандидаты от КПРФ и общественники проводят акции протеста около избиркомов, администраций» против решения ЦИК. «Вчера незаконное задержание Анастасии Удальцовой, когда она проводила встречу с избирателями в Москве – это тоже вызвало волну возмущений. Фактически власть пытаясь снять Павла Грудинина, не давая проводить встречи нашим кандидатам видит, что главная оппозиционная сила – КПРФ – борется с единственной партией, с партией «Единая Россия», – сказал Афонин.

«Призываем ЦИК следить за законодательством. Вчера задержали Удальцову, незаконно. Она – кандидат зарегистрированный в депутаты Госдумы. Где реакция госпожи Памфиловой на грубое попрание закона, где реакция министра внутренних дел? Этой реакции нет», – отметил он.

В этом году голосование на выборах в нижнюю палату российского парламента будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно пройдут выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.07.21

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