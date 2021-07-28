«Это не влазит ни в какие права и нормы»: Зюганов анонсировал общероссийский пикет в защиту «всех, с кем пытаются расправиться»

КПРФ готовит трехдневный пикет по всей России в защиту представителей лево-патриотического блока, права которых были нарушены. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер компартии Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, на сегодняшний день права оппозиции ущемляются, в том числе в информационном пространстве, несмотря на заявление главы государства о важности конкурентных выборов.

«По закону должны быть равные возможности. Нас опустили до 3-4% от всего информационного блока», – пояснил политик, продемонстрировав реальную схему распределения информационного пространства, где подавляющую часть занимает «Единая Россия».

Также Зюганов обратил внимание на использование грязных пиар-технологий на выборах. «Двойников наставили от Москвы до дальних до окраин. Я передал в администрацию президента – разберитесь со своими жуликами. Это жулики откровенные. Почему гарант не гарантирует нормальных выборов?» – сказал он.

«В пятницу, субботу и воскресенье будет общероссийский пикет в защиту всех, с кем сегодня пытаются расправиться», – сообщил Зюганов, назвав пофамильно тех, кто уже пострадал. В их числе исключенный ЦИК из федерального списка КПРФ директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, депутат Саратовской областной думы от КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Кроме того, лидер КПРФ обратился к президенту РФ Владимиру Путину, напомнив о его обращение к будущим кандидатам. «Вы официально обратились из Кремлевского дворца, чтобы они (выборы) проводились честно и конкурентно, но то, что творит Центризбирком и те, кого назначали по линии администрации президента, это не влазит ни в какие права и нормы. Мы будем против этого не только протестовать, мы будем категорически с этим не согласны и будем отстаивать свои права», – подчеркнул Зюганов.

В этом году голосование на выборах в нижнюю палату российского парламента будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно пройдут выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 28.07.21

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