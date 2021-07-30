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Пятница, 30 июля 2021, 17:13 мск

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ЦИК зарегистрировал список партии «Зеленые» на выборах в Госдуму

Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы экологической партии «Зеленые». Как следует из постановления Центризбиркома, в избирательной кампании примут участие 227 человек.

Вместе с тем ЦИК исключил четырех кандидатов, троих из них в связи с тем, что они не предоставили сведения об имевшейся судимости. Общефедеральный список партии возглавил Андрей Нагибин.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.07.21

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