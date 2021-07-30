Турция готова начать производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выпуск препарата может быть налажен через несколько месяцев.
Выступая на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии, Новак также сказал, что Россия видит перспективы наращивания сотрудничества в фармацевтике, и отметил, что надо вернуться к созданию на территории Турции производства иммунобиологических препаратов с использованием российских технологий, передает «Интерфакс».
В апреле Турция одобрила применение «Спутника V» в апреле. В середине июня в страну была доставлена первая партия российской вакцины.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 30.07.21
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