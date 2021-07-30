Турция готова начать производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выпуск препарата может быть налажен через несколько месяцев.

Выступая на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии, Новак также сказал, что Россия видит перспективы наращивания сотрудничества в фармацевтике, и отметил, что надо вернуться к созданию на территории Турции производства иммунобиологических препаратов с использованием российских технологий, передает «Интерфакс».

В апреле Турция одобрила применение «Спутника V» в апреле. В середине июня в страну была доставлена первая партия российской вакцины.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.07.21

ЦИК зарегистрировал список партии «Зеленые» на выборах в Госдуму. / Провокации еще будут: эксперт назвал возможные причины для остановки «Северного потока – 2». / Сербия завершает работы на «Балканском потоке». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»