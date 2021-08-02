Россиянам обещают рост ставок по ипотеке

В России средняя ставка по ипотеке к концу года может вырасти до 9%. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, на вторичном рынке ставка может превысить этот показатель и подняться до 9-9,2% годовых.

«Мы прогнозируем к концу года среднюю ставку по рыночной ипотеке на новостройки где-то в районе 8,5-9%, в сегменте рефинансирования – 8,3-8,4%», – цитирует Мутко «Интерфакс».

Глава ДОМ.РФ отметил, что в настоящее время средняя ставка по ипотеке составляет 8,2%.

Как сообщил ранее Центробанк, в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам обновила абсолютный минимум, снизившись с 7,3% в апреле и мае до 7,07%. Прежний минимум ставки был зафиксирован в августе 2020 года и составлял 7,16%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.08.21

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