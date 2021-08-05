Цифровые выборы: «площадная политика» вернулась в Россию в новом формате

Цифровизация в условиях коронавирусных ограничений меняет тренды избирательной кампании. Как считает генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, новые технологии позволили вернуться к «площадной политике» с прямым общением избирателей и политиков.

Эксперт обратил внимание, что итоги опросов ВЦИОМ свидетельствуют о повышении интереса к выборам со стороны россиян в новых условиях жизни. «И социология, и ситуация в стране говорят о том, что интерес избирателей к выборам по-прежнему высок. И не только избирателей, но и политиков – конкуренция на округах достаточно высокая. И та ковидная депрессия, о которой говорили, то ли преодолели эту ситуацию, то ли люди надеются, что выборы позволят как-то общий социальный оптимизм поднять, но, тем не менее, активность избирателей и политиков остается достаточно высокой. Это стоит отметить как одно из важнейших явлений этой кампании», – отметил Старовойтов, выступая сегодня на круглом столе по итогам выдвижения кандидатов на предстоящих в сентябре выборах.

По его мнению, еще одной особенностью нынешней избирательной кампании стала трансформация роли депутата. «Если изначально депутаты являлись представителями народа, то в современную цифровую эпоху депутаты – в первую очередь, коммуникаторы. Они взяли на себя коммуникационную функцию и служат, скорее, связью между обществом и властью. В целом, повышение цифровизации и возможности общаться избирателю с властью посредством народного избранника – это будет усиливаться», – считает эксперт.

Старовойтов также отметил, что переход политики в цифру дает возможность не только «наблюдать, оценивать, в последнее время даже голосовать, в общем, участвовать в политике любой территории в режиме реального времени».

«Цифровизация используется не только для коммуникаций, но и для учета, контроля, мобилизации своих избирателей. Таким образом, цифровые методы работают в обе стороны – не только обеспечивают прямой контакт между избирателем и его избранником, представителем во власти, но и для того, чтобы политик лучше понимал, а кто, собственно, является его избирателем. Вот этот слоган популярный – мы должны видеть каждого человека, или мы должны дойти до каждого избирателя – сейчас становится буквальным. Технологии чат-ботов, личные обращения в директы через соцсети к политикам, вернули политику к тому состоянию, в котором она была в древности – то есть к площадной политике, когда каждый из толпы мог выкрикнуть и быть услышанным», – пояснил он.

«Это дает нам новые контуры не только российской, но и мировой политики. Россия в трендах, может даже впереди многих стран. Если мы видим, что в США подобные механизмы электронного контроля избирателей и коммуникации, безусловно уже реализуются, то в Европе это пока еще не осознали», – подчеркнул Старовойтов.

Эксперт также обратил внимание на возрастающую «конкуренцию идей». «Сейчас и партии, и политики вдруг стали отвечать на запрос избирателей. Каждая партия старается чем-то удивить своего избирателя. Традиционные партии оценили запрос на новые идеологические решения, которые тесно связаны с поиском образа будущего. И такого рода решения стараются предлагать», – отметил он.

«Эти тенденции наиболее важны в этой избирательной кампании, и они получат продолжение и в дальнейшей российской политике», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.08.21

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