«Наказывают избирателей…» Зюганов сравнил решение ЦИК с расстрелом Белого дома

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России о снятии с выборов в Госдумы экс-кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина с расстрелом Белого дома в 1993 году и игнорированием итогов референдума о сохранении СССР. Такое заявление политик сделал на заседании Верховного Суда РФ, который проверяет законность действий Центризбиркома.

«Наказывают избирателей... это их право, гарантированное конституцией... ЦИК принял абсолютно неправовое и несправедливое решение. На мой взгляд, его надо ставить в один ряд с расстрелом парламента и игнорированием итогов референдума о сохранении СССР», – сказал Зюганов, которого цитирует РИА «Новости». По словам лидера КПРФ, компартия обратилась в суд, чтобы «добиться элементарной правды и восстановить справедливость».

Ранее вокруг выдвижения Грудинина на выборы в Госдуму разгорелся скандал. В ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина, в котором говорится, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании Центризбирком, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В результате ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, но исключил из него Грудинина на основании информации Генпрокуратуры.

КПРФ подала жалобу в Верховный суд, назвав решение ЦИК «необоснованным и незаконным». В документе отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли «два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ». В компартии также обратили внимание, что надзорным органом получены сведения от компании «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед», которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. При этом подчеркивается, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.08.21

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