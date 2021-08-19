Апелляция отклонена: ВС РФ подтвердил недопуск Грудинина к выборам в Госдуму

Верховный суд России в четверг признал законным решение о недопуске экс-кандидата на пост президента РФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина к выборам в Госдуму. Таким образом, высшая судебная инстанция отклонила апелляционную жалобу КПРФ и Грудинина о признании незаконным постановления Центризбиркома, исключившего бизнесмена из федерального списка кандидатов от КПРФ на думских выборах.

«Решение Верховного суда России от 9 августа 2021 оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – цитирует определение апелляционной инстанции ВС РФ «Интерфакс».

Напомним, ЦИК на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список КПРФ из 344 кандидатов на выборы в Госдуму, исключив из него Павла Грудинина на основании информации Генпрокуратуры о наличии у него зарубежных активов в офшоре в Белизе. Речь идет о 16 667 акциях Bontro LTD. Ранее в Центраизбирком поступило письмо от бывшей жены Грудинина, в котором говорится, что у него есть доля в иностранной компании. Лидер Компартии Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК «необоснованным и незаконным» и пообещал обжаловать его в Верховном суде РФ и ЕСПЧ. Он назвал снятие Грудинина с выборов политической местью.

Как сообщал «Новый День», в жалобе, поданной коммунистами в ВС РФ, отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли «два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ». В КПРФ также указали на то, что надзорным органом получены сведения от компании «Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед», которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. При этом подчеркивалось, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно пройдут выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.08.21

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