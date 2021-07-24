В Госдуму без Грудинина: ЦИК утвердил федеральный список кандидатов от КПРФ

Центризбирком России на сегодняшнем заседании зарегистрировал федеральный список КПРФ из 344 кандидатов на выборы в Госдуму, исключив из него бывшего кандидата в президента РФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Поводом для снятия бизнесмена с выборов стало наличие у него зарубежных активов в офшоре в Белизе. Лидер Компартии Геннадий Зюганов назвал решение ЦИК незаконным и пообещал обжаловать его в Верховном суде РФ и ЕСПЧ. Он назвал снятие Грудинина с выборов политической местью.

Напомним, что Грудинин был третьим номером в федеральном списке КПРФ после председателя ЦК партии Геннадия Зюганова и летчика-космонавта Светланы Савицкой.

«Павел Грудинин исключен из федерального списка кандидатов, выдвинутых партией КПРФ, на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами», – говорится в сообщении в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии РФ.

Как заявил первый заместитель руководителя ЦИК Константин Мазуревский, проверка списка КПРФ не выявила никаких проблем в документах у кандидатов, кроме Павла Грудинина, передает ИА «Закон». По его словам, в Центризбирком поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у ее бывшего мужа есть акции зарубежной компании Bonto Ltd. Сам Грудинин направил письмо, что эта информация не соответствует действительности, рассказал Мазуревский.

Поскольку экс-жена Грудинина не представила доказательств владения им иностранными активами, ЦИК отправил запросы в Генпрокуратуру и ФНС. В поступившем официальном ответе из Генпрокуратуры, по словам Мазуревского, говорится, что Павел Грудинин действительно является владельцем 16 667 акций Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Таким образом, Грудинин не выполнил требование законодательства об отсутствии зарубежных активов у кандидатов на выборы в Госдуму. В связи с этим было предложено исключить Грудинина из списка КПРФ.

Сам Павел Грудинин в свою очередь заявил на заседании ЦИК, что документы, представленные Генпрокуратурой, не имеют отношения к компании в Белизе. То, что представила Генпрокуратура, не являются документами из Белиза, сказал он. По его словам, он перестал владеть компанией Bontro Ltd с 5 апреля 2017 года, новым владельцем стал Сергей Хмельницкий, который в 2018 году закрыл компанию. Грудинин заявил, что у него нет никаких счетов и активов за рубежом с моменты выдвижения кандидатом в президенты РФ, сообщает «Коммерсантъ».

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова со своей стороны заявила, что есть позиция Генпрокуратуры, на основании данных которой ЦИК принимает решение. По ее словам, комиссия – не следствие и не суд, чтобы давать оценку документам. Памфилова также заявила, что КПРФ может в суде оспорить решение Центризбиркома.

Надо отметить, что рабочая группа ЦИК на заседании 22 июля на основе имеющихся документов не нашла оснований для исключения Павла Грудинина из списка КПРФ. «К заявлению Ирины Грудининой (экс-супруги кандидата – прим. ред.) не было приложено никаких документов, поэтому сначала мы приняли решение рекомендовать о регистрации (Грудинина)», – заявила сегодня Памфилова, чьи слова приводит «Интерфакс». При этом ЦИК направил запросы в уполномоченные органы, чтобы проверить информацию, поступившую от бывшей жены Грудинина.

Добавим, что на заседании в субботу ЦИК также зарегистрировал федеральный список партии «Справедливая Россия – За правду» в количестве 302 человек.

Москва, Наталья Петрова

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