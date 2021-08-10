российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 августа 2021, 16:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Биржевая цена сжиженного газа четвертый день бьет рекорд

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) четвертый торговый день подряд бьет рекорды. По данным на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость топлива по территориальному индексу Европейской части России подскочила на 8,61%, достигнув 50 947 рублей за тонну. С начала года биржевая цена на СУГ выросла более чем вдвое, передает «Прайм».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей. По информации министерства, 6 августа были даны рекомендации компаниям по перераспределению поставок СУГ с экспорта на внутренний рынок

СУГ – это пропан, бутан и их смеси, которые используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа. Их биржевая цена превысила исторический максимум после пожара на уренгойском заводе «Газпрома» 5 августа.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.08.21

Эксперт: постковидный синдром грозит каждому пятому среди молодежи. / Афера на 50 млн рублей: в Москве завершено расследование уголовного дела о банковском мошенничестве. / Самый яркий звездопад лета: Москва в ожидании пика метеорной активности. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

Россиян предупредили о подорожании водки

Цены все равно вырастут: в Госдуме предупредили о бесполезности запрета на экспорт бензина

Кудрин обозначил альтернативу госрегулированию цен в России

Россиянам обещают рост ставок по ипотеке

«Дефицит рабочей силы»: Собянин назвал одну из причин инфляции

В России подорожают новые и подержанные автомобили

Авиатопливо опять дорожало: на 4% за месяц

Россию ждет еще одно подорожание: к осени вырастут цены на одежду и обувь

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рост цен,