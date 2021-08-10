Биржевая цена сжиженного газа четвертый день бьет рекорд

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) четвертый торговый день подряд бьет рекорды. По данным на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость топлива по территориальному индексу Европейской части России подскочила на 8,61%, достигнув 50 947 рублей за тонну. С начала года биржевая цена на СУГ выросла более чем вдвое, передает «Прайм».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей. По информации министерства, 6 августа были даны рекомендации компаниям по перераспределению поставок СУГ с экспорта на внутренний рынок

СУГ – это пропан, бутан и их смеси, которые используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа. Их биржевая цена превысила исторический максимум после пожара на уренгойском заводе «Газпрома» 5 августа.

Москва, Мария Соколова

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