Россияне задолжали банкам почти 24 трлн рублей

Долги россиян перед банками за год выросли почти на 4 трлн достигли почти 24 трлн рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте Центробанка, на 1 июля общий размер задолженности домохозяйств перед кредитными учреждениями достиг 23,969 трлн рублей.

С начала года этот показатель вырос на 2,3 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, в июне российские банки установили новый рекорд по выдаче кредитов наличными – 622,9 млрд рублей. Аналитики назвали сумму самой большой за всю историю наблюдений.

«По сравнению с маем (574,4 млрд) выдачи выросли на 8,5%, это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2014 года», – уточнили в компании Frank RG по итогам экспресс-мониторинг рынка.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.08.21

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