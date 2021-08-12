Россияне задолжали банкам почти 24 трлн рублей

Долги россиян перед банками за год выросли почти на 4 трлн достигли почти 24 трлн рублей. Согласно данным, опубликованным на сайте Центробанка, на 1 июля общий размер задолженности домохозяйств перед кредитными учреждениями достиг 23,969 трлн рублей.
С начала года этот показатель вырос на 2,3 трлн рублей.
Как сообщалось ранее, в июне российские банки установили новый рекорд по выдаче кредитов наличными – 622,9 млрд рублей. Аналитики назвали сумму самой большой за всю историю наблюдений.
«По сравнению с маем (574,4 млрд) выдачи выросли на 8,5%, это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2014 года», – уточнили в компании Frank RG по итогам экспресс-мониторинг рынка.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 12.08.21
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