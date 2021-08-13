Биржевая цена на бензин на вновь бьет рекорды

Биржевая цена бензина Аи-92 второй день подряд устанавливает рекорд. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость топлива по территориальному индексу в европейской части России выросла на 0,73% и достигла 58,456 тысячи рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,83% до 59,93 тысячи рублей за тонну, вплотную приблизившись к своему пику в 60,029 тысячи рублей.

По данным Минэнерго РФ, объемов производства нефтепродуктов на российских заводах достаточно для полного удовлетворения текущего спроса на топливо с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО «Сургутнефтегаз» на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже. Глава Минэнерго Николай Шульгинов уточнил, что нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, поскольку текущий уровень запасов топлива находится на достаточном высоком для сезона уровне.

Со своей стороны ФАС сообщила, что для анализа ситуации росту цен на нефтепродукты, запросила у нефтяных компаний реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов, чтобы выявить объёмы, приобретаемые третьими лицами в интересах этих нефтяных компаний и аффилированных с ними лиц.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.08.21

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