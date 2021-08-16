российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 августа 2021, 19:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В МИД России назвали условие для легализации «Талибана»*

Экстремистское движение «Талибан» (* запрещено в РФ), боевики которого захватили власть в Афганистане, может быть исключено из списка террористических организаций, если все члены Совета Безопасности ООН убедятся, что новые афганские власти ведут себя цивилизованно. Об этом заявил в спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире канала «Россия24».

«Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется – с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, накануне «Талибан»* объявил о полном контроле всей территории Афганистана.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.08.21

Испугалась ответственности: следствие натаивает на аресте женщины, оставившей новорожденную дочь в мусорном баке. / Цены на газ в Европе поднялись до нового рекорда. / Москва будет остывать: синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры воздуха. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

«Накликать войну с Афганистаном»: эксперт назвал главный риск для России после победы «Талибана»*

Экстремисты в Афганистане: угроза России будет нарастать

Террористы захватили Кабул и объявили о своем контроле всей территории Афганистана

Афганские боевики начали штурм Кабула

Задержанного в Подмосковье боевика ИГ* уличили в подготовке теракта

Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда

Задержанный в Уфе признался в подготовке теракта

В России спецслужбы предотвратили серию терактов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Терроризм,