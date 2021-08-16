В МИД России назвали условие для легализации «Талибана»*

Экстремистское движение «Талибан» (* запрещено в РФ), боевики которого захватили власть в Афганистане, может быть исключено из списка террористических организаций, если все члены Совета Безопасности ООН убедятся, что новые афганские власти ведут себя цивилизованно. Об этом заявил в спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в эфире канала «Россия24».

«Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется – с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, накануне «Талибан»* объявил о полном контроле всей территории Афганистана.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.08.21

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