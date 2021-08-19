Меркель расставит точки над «i»: Германия не заинтересована решать газовые проблемы Украины

Германия не заинтересована решать проблемы Украины с российским газом и строительством альтернативного трубопровода «Северный поток – 2». Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, Киеву не следует рассчитывать на 100-процентрую поддержку канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«По «Северному Потоку – 2» просто немцам скрутили руки. Меркель как львица боролась за этот проект. Не потому, что она любит Россию и Путина, а потому что она считает, что это коммерческий проект, он выгоден Германии, выгоден Европе, потому что газ в ближайшие 30-50 лет нужен, он дешевый из России, дешевле сжиженного газа из Америки. Это хорошо для экономики, хорошо для людей», – подчеркнул эксперт.

По его словам, Германии удалось договориться США только потому, что американский президент Джо Байден назначил главным врагом Китай. «В конечном итоге все-таки договорились, потому что Байден не хотел настолько идти на конфликт с Россией, потому что ему важнее конфликтовать и сдерживать Китай. Поэтому он тоже махнул рукой – ладно, мы разрешим строить этот «Северный поток – 2», но зато мы от вас потребуем цену за наше согласие – немцы должны гарантировать, если Россия по каким-то причинам когда-то отключит Украине газ, то вы должны Украине компенсировать», – пояснил Рар.

Эксперт считает, что эта тема обязательно будет затронута в ходе переговоров канцлера Германии с российским лидером Владимиром Путиным и затем с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Вот о чем Меркель говорить с Путиным? Россия по-прежнему качает газ через Украину. Теперь Меркель говорит, что это контракт, который длится, через пять лет будет продлен еще на пять лет. Это дело не Германии или Америки, это дело переговоров между Украиной и Россией в этом отношении. Если Украина хочет, чтобы Россия качала газ через ее территорию, и она получала бы за транзит большие деньги, она должна нравиться России, она должна создавать рыночные условия, чтобы Россия говорила – да, нам выгодно качать газ через вашу страну. И тогда все будет нормально, все будет в шоколаде, но политизировать этот проект для того, чтобы расколоть Германию и Россию… вот это происходит, к сожалению», – отметил он.

Комментируя слухи о том, что Меркель прилетит в Киев якобы с ультиматумом от Путина, Рар подчеркнул, что такое развитие событий вряд ли возможно в принципе. «Меркель же не девочка на побегушках. Путин сам может позвонить Зеленскому… Меркель сама по себе, она другую игру играет. Она должна выполнить свои обещания перед американцами, потому что с американцами тоже ссориться не хочет. Поэтому она будет где-то делать вид, где-то символически, где-то серьезно обсуждать с Путиным то, что, пожалуйста, Украину нельзя выбрасывать из игры... Но передавать какие-то послания от Путина или ультиматумы… нет, конечно. Она постарается мирить, а не рассоривать дальше», – считает он.

При этом эксперт обратил внимание, что на самом деле «немцы не хотят, чтобы Украина получала тот же русский газ в случае каких-то проблем с Россией и с Германией реверсным путем». «Германия хочет привлечь Украину к зеленым сделкам в Европе. Вот покупайте у нас новую альтернативную энергетическую технологию. Продавайте нам ваш водород через трубы, которую мы можем вам построить. Германия заинтересована в этом – в зеленой экономике, а не в продолжении старых структур и поддержке старой газовой инфраструктуры через Украину. Поэтому в Украине тоже будет очень сложный разговор, потому что Украина надеется на что-то другое. Но тут Меркель, я думаю, расставит точки над i», – подытожил политолог.

Москва, Мария Соколова

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