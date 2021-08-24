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Вторник, 24 августа 2021, 19:30 мск

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Биржевая цена сжиженных углеводородов вновь приближается к рекорду

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла за день более чем на 4% и вновь приблизилась к историческому максимуму. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость топлива повышается третью сессию подряд, достигнув сегодня 51 034 рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что СУГ подскочили в цене после пожара на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое 5 августа. К 11 августа был достигнут исторический в 53 353 рубля, после чего цена снижалась шесть дней подряд. С начала года биржевая стоимость сжиженного газа в России выросла более чем вдвое.

СУГ – это пропан, бутан и их смеси, которые используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.

Минэнерго в начале августа рекомендовало компаниям перераспределить поставки СУГов с экспорта на внутренний рынок. Производители заявили о поставке в августе дополнительно около 40 тысяч тонн продукции.

Также сообщалось, что стоимость сжиженного газа на АЗС взлетела сразу на несколько рублей.

Москва, Мария Соколова

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