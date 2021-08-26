Банк России: Инфляционные опасения россиян остаются на высоком уровне

В России возрос вклад устойчивых факторов в инфляцию. Как говорится в докладе Центробанка РФ, инфляционные ожидания россиян по-прежнему остаются на высоком уровне.

«По данным опроса ООО «ИнФОМ», инфляционные ожидания населения на год вперед снизились, но остались вблизи многолетних максимумов», – говорится в докладе ЦБ.

Согласно результатам исследования, инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились с рекордных 13,4% в июле до 12,5% в августе. При этом наблюдаемая населением инфляция за месяц не изменилась и составила 16,5%. «В августе опрошенные стали чаще указывать на сильное удорожание строительных материалов и жилищно-коммунальных услуг. Увеличение обеспокоенности ростом цен на жилищно-коммунальные услуги было связано с сезонным фактором – июльской индексацией тарифов. Высокие темпы роста цен на строительные материалы фиксировались Росстатом в июле текущего года», – уточнили в ЦБ.

В месте с тем в августе темпы роста цен вновь ускорились до 6,68% в годовом выражении. «По оценкам Банка России, баланс рисков по-прежнему значимо смещен в сторону проинфляционных. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Риски вторичных эффектов, связанных с повышенными инфляционными ожиданиями, остаются существенными», – отмечает регулятор.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году.

Москва, Мария Соколова

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