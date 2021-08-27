С начала года рост на 18%: в России продолжает дорожать авиатопливо

В российских аэропортах топливозаправка за август подорожала в среднем на 4%, достигнув 55 240 рублей за тонну. По данным Росавиации, которые приводит «Интерфакс», с начала года стоимость увеличилась на 18%.

В «Шереметьево» ООО «РН-Аэро» (структура «Роснефти») увеличило расценки на 4,4% до 51 327 рублей за тонну топлива, АО «АЭРО-Шереметьево» (СП «ЛУКОЙЛа» и структуры частных владельцев аэропорта) подняло ценник на 3,3% до 52 400 рублей.

Во «Внуково» ЗАО «Авиационно-заправочный комплекс» и ЗАО «Топливо-заправочный сервис» повысили стоимость тонны топлива на 5,8% до 51 000 рублей и 49 950 рублей, соответственно.

Топливозаправка у ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» подорожала на 4,2% до 49 900 рублей за тонну.

В июле руководство «Аэрофлота» заявляло, что рост цен на авиатопливо представляют собой главную проблему для отрасли наряду с COVID-ограничениями. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обращалась к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой снизить уровень демпфера на керосин для 2021 года с текущих 53 250 до 39 305 рублей с последующей индексацией на уровень инфляции.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.08.21

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