В России резко подорожала ипотека

В июле средняя ставка по ипотечным кредитам в России поднялась до максимальной отметки с апреля 2020 года – 7,67%, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственный анализ данных Банка России. Как отмечается, за месяц стоимость ипотеки выросла сразу на 0,6%, что стало самым резким повышением с начала 2018 года.
Количество выданных в июле кредитов сократилось на 15,3% – до 151,4 тысячи кредитов. Одновременно уменьшился их объем – на 20,5%, до 433,1 млрд рублей. В результате средний размер кредита уменьшился до 2,86 млн рублей против рекордных 3,05 млн рублей месяцем ранее.
При этом общий объем задолженности граждан по ипотеке продолжил увеличиваться – на 2%, до максимальных за всю историю 10,77 трлн рублей.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 30.08.21
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