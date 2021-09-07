ФАС расширила «черный список» для проверки обоснованности роста цен на строительном рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России расширила список проверяемых участников строительного рынка по поводу необоснованного повышения цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы», – уточнили в ФАС.

Как считает ведомство, в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия для снижения стоимости на отдельных рынках. «Сохранение высоких цен приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе», – отметили в ФАС.

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала 2020 года больше всего подорожали металлопрокат – на 80-100%, древесина – на 40-70%, утеплители – на 20-40%, битум дорожный – на 40-60%. Также в числе лидеров роста цен фанера, отделочные материалы, электротехническая и кабельная продукция, пластиковые окна.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.09.21

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