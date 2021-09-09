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Четверг, 9 сентября 2021, 17:18 мск

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Впервые в истории: золотовалютный резервы России превысили $620 млрд

Золотовалютные резервы России обновили исторический максимум. На 3 сентября их объем составил $620,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.

Предыдущий рекорд был установлен 1 сентября – за август резервы увеличились на 2,9% до $618,181 млрд.

27 августа исторический максимум в $615,6 млрд в ЦБ поясняли тем, что ключевой составляющей прироста стало получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения Международного валютного фонда.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Мария Соколова

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Метки / ЦБ РФ

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