Впервые в истории: золотовалютный резервы России превысили $620 млрд

Золотовалютные резервы России обновили исторический максимум. На 3 сентября их объем составил $620,8 млрд, свидетельствуют данные Банка России.

Предыдущий рекорд был установлен 1 сентября – за август резервы увеличились на 2,9% до $618,181 млрд.

27 августа исторический максимум в $615,6 млрд в ЦБ поясняли тем, что ключевой составляющей прироста стало получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения Международного валютного фонда.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.09.21

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