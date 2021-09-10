«Продолжит рост минимум полгода»: Банк России спровоцировал повышение кредитных ставок до 5-летнего максимума

Российские банки резко подняли реальные ставки по кредитам до 5-летнего максимума – 30% годовых. Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитали, что проценты повышают именно по кредитным картам, поскольку это менее заметно для заемщиков, передает РБК.

Полная стоимость кредитов (ПСК) по банковским картам начала заметно расти с середины лета: с июньского минимума в 24,2% ставка поднялась в июле до 26,5%, а затем до 27,4% в августе. Как отметил гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин, подобное повышение было только в 2016 году.

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) подтвердили, что ПСК для кредитных карт в июле-августе росла быстрее, чем в других сегментах розничного кредитования. По оценке экспертов, это связано с решениями Центробанка по повышению ключевой ставки. По расчетам ОКБ, в августе ПСК по кредиткам достигла максимума за 14 месяцев в 25,8% годовых по сравнению с минимумом в июне.

По мнению опрошенных изданием экспертов, рост ПКС напрямую связан с ростом ключевой ставки Банка России, которая была повышена на 2,25% до 6,5% годовых. Сегодня состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Ранее эксперты прогнозировали ее повышение еще на 0,25% до конца сентября.

Как отметили в «Эквифакс», «значение ПСК продолжит рост минимум в ближайшие полгода».

ПСК – это эффективная процентная ставка в процентах годовых, по которой берется ссуда. В отличие от ставок, заявленных на сайтах банков, она включает в себя все платежи заемщика по основному долгу и процентам, а в некоторых случаях – дополнительные расходы на страховки или обслуживание выданной вместе с договором карты.

Москва, Мария Соколова

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