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Четверг, 16 сентября 2021, 17:17 мск

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Глава ЦБ объявила о скором ипотечном пределе

Фото: пресс-служба Кремля

Рост ипотечного кредитования в России приблизился к своему пределу. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК. По ее словам, на такую ситуацию указывают статистические данные.

«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», – сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, стоит ли ждать нового рекорда по выдаче жилищных кредитов в 2021 году.

Москва, Светлана Антонова

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