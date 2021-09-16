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Четверг, 16 сентября 2021, 17:17 мск

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Золотовалютные резервы России начали сокращаться

Золотовалютные резервы России, объем которых к началу сентября достиг рекордных размеров, начали сокращаться. Как сообщил Банк России, к 10 сентября резервы уменьшились до $620,1 млрд.

«Объем международных резервов по состоянию на 10 сентября составил 620,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,7 млрд долларов США, или на 0,1%, под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», – уточнил Центробанк.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЦБ РФ

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