Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что обращение Мали за помощью к «ЧВК Вагнера» – это дело правительства Мали. Во время брифинга Стано заявил, что ЕС принимает к сведению информацию о возможности обращения со стороны Мали за помощью к «ЧВК Вагнера». Решение должно остаться за малийским руководством.

В сентябре 2021 года действия российской «ЧВК Вагнера» в Мали широко освещались в африканских СМИ. Россияне прибыли в республику по соглашению с ее правительством для организации обороны страны. До сих пор этим вопросом формально занимались французские вооруженные силы в рамках операции «Бархан». Однако французы за годы операции ни на шаг не приблизились к решению проблем с экстремистами, зато полностью скомпрометировали себя покровительством наркотрафику и связям с террористическими группировками. Даже главарь экстремистов Абу Валид ас-Сахрауи оставался агентом разведывательных служб Франции, прежде чем его застрелили французские военные, устранившие ключевого свидетеля собственных закулисных махинаций.

В последние месяцы в Мали проходили многолюдные демонстрации с требованиями изгнания французских войск, прикрывавших разграбление ресурсов страны. Напротив, появление россиян вызывает у малийцев энтузиазм и надежду на скорый разгром исламистов и разрешение многолетних проблем государства. В этих условиях заявление министра иностранных дел Франции о том, что французские войска покинут Мали, если туда войдет «ЧВК Вагнера» звучат откровенно нелепо: «вагнеровцы» уже приступили к наведению порядка в стране.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 16.09.21

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