«Крайне неудачная формулировка»: главе Банка России пришлось оправдываться за слова своего первого зама о пенсионерах

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отреагировала на слова своего первого заместителя Сергея Швецова, который сегодня заявил, что «действующим пенсионерам помогать довольно поздно». Руководитель Центробанка сказала, что сожалеет «о крайне неудачной формулировке» подчиненного.

Заявление Швецова прозвучало сегодня утром на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. «Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, и предложение ЦБ и Минфина – как раз эту трансформацию начать», – сказал представитель регулятора (здесь и далее – цитата по ТАСС).

Комментируя это высказывание, глава Банка России заверила, что обеспечение достойной пенсии граждан является одним из приоритетов государства, а большая часть тех, кто уже вышел на пенсию, не имели возможности делать накопления на старость.

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства – обеспечить для всех достойную пенсию», – пояснила Набиуллина.

По ее словам, Банк России со своей стороны работает над развитием, в том числе, негосударственных пенсионных фондов, чтобы дать возможность будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, и над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы россияне могли получать доход от тех накоплений на счетах в банках, инвестиционных счетах, которые у них есть, не беспокоясь о сохранности средств.

«Но эти усилия – это дополнение к государственной пенсионной системе», – заключила глава Центробанка.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.09.21

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