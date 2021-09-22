«Придется подчиняться общим правилам»: Памфилова прокомментировала скандалы с онлайн-голосованием в Москве

Московским властям придется отказаться от собственной системы электронного голосования и перейти на общую федеральную платформу. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в эфире «Коммерсантъ FM».

«Мы проводили электронное голосование в других регионах на федеральной платформе, и ни одного замечания или жалобы ни в одном из регионов нет, ни у кого не вызывают сомнения результаты. Москве законом было предоставлено право проводить электронное голосование на mos.ru», – напомнила Памфилова.

Глава ЦИКа выразила мнение, что сейчас власти Москвы смогут самостоятельно разобраться в ситуации, после чего проинформируют ЦИК о результатах. «Мы этого ждем. Дальше, конечно, ситуация изменится, будет единая федеральная платформа. Мы будем расширять возможность голосования регионов именно на общей платформе. В конце концов, Москве придется подчиняться общим правилам. Закон о наделении их таким правом не бесконечен», – подчеркнула Памфилова.

Председатель Центризбиркома обратила внимание, что на московской платформе у избирателей была возможность отложенного голосования. «Они же сначала предлагали переголосование. Мы это категорически отвергли, поскольку переголосования в законе нет, но предложили им форму так называемого отложенного голосования. Она значительно усложнила жизнь», – пояснила она.

Как сообщалось ранее, итоги дистанционного электронного голосования в Москве были обнародованы с существенной задержкой, которую столичные власти объяснили большим числом бюллетеней в связи с голосованием на выборах трех уровней. После объявления результатов оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции могли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.09.21

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