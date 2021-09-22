Будет хуже: новая Госдума приготовит россиянам очередные неприятности

Прошедшие в России выборы стали лишь тратой денег и медиа-ресурсов, а обновленный парламент не способен изменить жизнь обычных россиян к лучшему. Об этом заявил в комментарии РИА «Новый День» высказал лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов. По его оценке, итоги голосования показали, что по большому счету ничего не изменилось, и гражданам нужно готовиться к худшему.

«Примерно осталась та же структура, что была раньше. Просто потрачено огромное количество денег и медиа-ресурсов для того, чтобы вернуть все то же самое, что было», – констатировал он.

Как считает Чухлебов, изменения будут, но «не в лучшую сторону для жителей нашей страны». «Те законы, которые принимались в последние годы, были ориентированы на то, чтобы в какой-то степени ограничить некоторые действия граждан, некоторые свободы. Ну и это не уровень той ситуации, в которой мы сегодня находимся, – принимать законы и так детально, кропотливо рассматривать, сколько и каких грибов собирать гражданам России, сколько рыбы ловить обычным людям… мы не говорим о промысловой ловле рыбы, мы говорим о людях, которые пошли на рыбалку с обычной удочкой. Есть свои лимиты, которые были введены недавно по рыбе, есть свои лимиты по грибам, по размерам грибов. И скажем так, дополнительное нововведение – Верховный суд еще добавил свое решение, что выращивать домашних животных, кур, кроликов на дачных участках запрещено. Это то, что делается для народа. Поэтому изменения будут, но не в лучшую сторону для граждан», – пояснил он.

Также Чухлебов обратил внимание, что избрание в парламент представителей пяти партий напрасно называют «чуть ли не рекордом за последние много лет, и посмотрите – демократия во всей красе». «Но это лукавство, потому что было и 6 партий, и 8 партий. Голоса этих партий распределялись более-менее равномерно или, по крайне мере, были какие-то возможности принимать решения и участвовать разным партиям в жизни страны. На сегодняшний день – это конечно же одна партия. И если вернемся к истории, то Госдума раньше созывалась на два года, на три года, и, на мой взгляд, это было правильно, потому что депутаты, как представители народа, будучи с народом, они понимают чаяния народа, ожидания, и необходимые законы, которые требуются для народа. Два-три года, если человек зарекомендовал себя, можно и на следующий созыв. Сейчас уже на пять лет перевели», – отметил он.

«Конечно, это делается для власти, чтобы власть как можно дольше усидела в креслах и как можно меньше ее, скажем так, тревожили. Именно поэтому ставятся туда (в Госдуму) представители одной партии, которая в принципе по большому счету и не принимают какие-то серьезные законы или решения. Если вы посмотрите все законы, принятые в прошлом году, то – выносится закон, начинается какое-то псевдообсуждение, и тут же говорят: «Чего вы тут стали обсуждать, давайте мы каким-то образом оформим в первом чтении, а все ваши замечания внесете дальше». Это разве так должны приниматься законы!?» – сказал лидер движения «Возрождение».

Чухлебов полагает, что депутатам от народа не нужна неприкосновенность, которая появляется с первого же дня прихода в Госдуму. «Депутат – это от латинского слова «депутатус» – «посланный». Это в правильном хорошем понимании – посланник от народа. В нашем случае, исказили смысл и это слово теперь понимается по-другому. Эти люди в первый же день забывают, кто их туда направил, кто их туда послал – это народ, а не те люди, которые сидят сегодня во власти», – заключил Чухлебов.

Москва, Мария Соколова

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