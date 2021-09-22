Биржевая цена Аи-95 обновила исторический максимум

Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» обновила исторический максимум. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), по территориальному европейскому индексу стоимость топлива выросла на 0,6%, достигнув 60,18 тысячи рублей за тонну.

По итогам торгов, подорожал также бензин Аи-92, поднявшись на 0,2%, до 56,21 тысячи рублей за тонну.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 22.09.21

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