СМИ: Володин сохранит пост спикера Госдумы

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин с высокой долей вероятности может быть снова избран спикером нижней палата российского парламента, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к руководству «Единой России».

По данным агентства, КПРФ озвучит позицию по этому вопросу после встречи главы государства с лидерами фракций. При этом первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы VII созыва Иван Мельников отметил, что в партии положительно оценивают работу Госдумы под руководством Володина.

В пресс-службе «Справедливой России – За правду» уточнили, что кандидатуру действующего спикера поддерживает лидер партии Сергей Миронов.

В ЛДПР и партии «Новые Люди» от комментариев воздержались.

Пять лет назад кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы предложил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций. В этом году подобная встреча запланирована на 25 сентября.

Согласно результатам выборов в Госдуму, «Единая России» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.09.21

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